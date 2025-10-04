Octobre rose théâtre d’improvisation Route de Beaufort Gennes-Val-de-Loire

Route de Beaufort Les Rosiers-sur-Loire Gennes-Val-de-Loire

Samedi 4 octobre 2025 à 19h30

Les Re’belles roses organisent 2 sessions de théâtre pour se divertir.

Animé par les « juste de passage ».

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 4 octobre 2025 à partir de 19h30. .

Route de Beaufort Les Rosiers-sur-Loire Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire lesrebellesroses@gmail.com

English :

Les Re?belles roses organize 2 theater sessions to entertain you.

German :

Die Re?belles roses organisieren 2 Theatersitzungen zur Unterhaltung.

Italiano :

Les Re?belles roses organizzano 2 sessioni di teatro per farvi divertire.

Espanol :

Les Re?belles roses organizan 2 sesiones de teatro para entretenerle.

