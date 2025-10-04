Octobre rose théâtre d’improvisation Route de Beaufort Gennes-Val-de-Loire
Octobre rose théâtre d’improvisation Route de Beaufort Gennes-Val-de-Loire samedi 4 octobre 2025.
Octobre rose théâtre d’improvisation
Route de Beaufort Les Rosiers-sur-Loire Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 19:30:00
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Les Re’belles roses organisent 2 sessions de théâtre pour se divertir.
Animé par les « juste de passage ».
PRECISIONS HORAIRES
Samedi 4 octobre 2025 à partir de 19h30. .
Route de Beaufort Les Rosiers-sur-Loire Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire lesrebellesroses@gmail.com
English :
Les Re?belles roses organize 2 theater sessions to entertain you.
German :
Die Re?belles roses organisieren 2 Theatersitzungen zur Unterhaltung.
Italiano :
Les Re?belles roses organizzano 2 sessioni di teatro per farvi divertire.
Espanol :
Les Re?belles roses organizan 2 sesiones de teatro para entretenerle.
L’événement Octobre rose théâtre d’improvisation Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2025-09-18 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME