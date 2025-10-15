Octobre rose Théâtre « Léo » Salle d’Armor Saint-Cast-le-Guildo

Octobre rose Théâtre « Léo » Salle d’Armor Saint-Cast-le-Guildo mercredi 15 octobre 2025.

Octobre rose Théâtre « Léo »

Salle d'Armor Boulevard de la Mer Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d'Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15 20:30:00

fin : 2025-10-15 22:30:00

Date(s) :

2025-10-15

L’événement majeur de ce mois d’octobre sera la pièce de théâtre LÉO

Une pièce à la fois drôle et bouleversante.

C’est l’histoire de Léo, en troisième au collège Jean-Jacques Rousseau, l’histoire d’une vie d’ado, avec ses camarades, Milo son meilleur pote, Chloé son coup de cœur, Kylian son pote de foot, Fred du QG le bistrot d’après les cours et sa famille… Le père, la mère, Jules le petit frère sans oublier le fameux grand-père et ses blagues d’un autre temps… Alors forcément à 15 ans, on croque la vie à pleines dents, et subitement… BAM. La maladie en pleine face, tout s’écroule… Léo entre dans un nouveau monde, dans un monde où l’avenir prend un autre sens, un monde où son petit monde est bouleversé. Comment vont réagir ses potes, ses profs, ses parents, son petit frère ?

La pièce sera suivie d’un débat ouvert avec 2 médecins spécialistes qui répondront à vos questions.

Tickets en vente ​

– à l’Office de Tourisme à partir du 15 septembre 2025.

– sur le marché de L’Isle à St-Cast le 10 octobre et sur le marché de Matignon le 15 octobre de 9h à midi.

– sur place le jour même .

Salle d’Armor Boulevard de la Mer Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne

