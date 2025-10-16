Octobre Rose Théâtre Salle michel legrand Saint-Palais-sur-Mer

Octobre Rose Théâtre Salle michel legrand Saint-Palais-sur-Mer jeudi 16 octobre 2025.

Octobre Rose Théâtre

Salle michel legrand 13 rue du logis vert Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

La mairie de Saint-Palais-sur-Mer organise deux journées solidaires, en partenariat avec l’Amicale des Gens du Nord Les Ch’tis , l’amicale des Anciens Combattants de Saint-Palais-sur-Mer et les Pallaidians.

Salle michel legrand 13 rue du logis vert Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 56 56

English :

The Saint-Palais-sur-Mer town council is organizing two days of solidarity, in partnership with the Amicale des Gens du Nord « Les Ch?tis », the Amicale des Anciens Combattants de Saint-Palais-sur-Mer and the Pallaidians.

German :

Die Stadtverwaltung von Saint-Palais-sur-Mer organisiert zwei Solidaritätstage in Zusammenarbeit mit der Amicale des Gens du Nord « Les Ch?tis », der Amicale des Anciens Combattants de Saint-Palais-sur-Mer und den Pallaidians.

Italiano :

Il Comune di Saint-Palais-sur-Mer organizza due giorni di eventi di solidarietà, in collaborazione con l’Amicale des Gens du Nord « Les Ch?tis », l’Amicale des Anciens Combattants de Saint-Palais-sur-Mer e i Pallaidiani.

Espanol :

El Ayuntamiento de Saint-Palais-sur-Mer organiza dos días de actos solidarios, en colaboración con la Amicale des Gens du Nord « Les Ch?tis », la Amicale des Anciens Combattants de Saint-Palais-sur-Mer y los Pallaidians.

