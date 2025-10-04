Octobre rose tombola Club de handball Rue Marcel Donjon Luxeuil-les-Bains

Rue Marcel Donjon Gymnase Merises Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Début : 2025-10-04 21:00:00

fin : 2025-10-04 22:00:00

2025-10-04

Tirage de la tombola à 21h30.

Tous les dons et recettes récoltés au cours de ces événements seront reversés à la Ligue contre le Cancer. .

Rue Marcel Donjon Gymnase Merises Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

