Octobre rose tombola Club de handball Rue Marcel Donjon Luxeuil-les-Bains

Rue Marcel Donjon Gymnase Merises Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Début : 2025-10-04 21:00:00
fin : 2025-10-04 22:00:00
2025-10-04
Tirage de la tombola à 21h30.
Tous les dons et recettes récoltés au cours de ces événements seront reversés à la Ligue contre le Cancer. .
Rue Marcel Donjon Gymnase Merises Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
