Octobre Rose Tonnay-Boutonne Tonnay-Boutonne

Place de la mairie Tonnay-Boutonne Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-10-12 10:00:00

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Marche Octobre Rose inscription sur place. L’argent collectée sera entièrement reversée à l’association « Ruban Rose ».

Place de la mairie Tonnay-Boutonne 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 20 11 accueil@mairie-tonnayboutonne.fr

Marche Octobre Rose Anmeldung vor Ort. Das gesammelte Geld wird vollständig an die Organisation « Ruban Rose » gespendet.

Iscrizione alla Marche Octobre Rose sul posto. Tutti i fondi raccolti saranno devoluti all’associazione « Ruban Rose ».

Inscripción en la Marche Octobre Rose in situ. Todo el dinero recaudado se donará a la asociación « Ruban Rose ».

