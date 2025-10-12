Octobre Rose Tonnay-Boutonne Tonnay-Boutonne
Octobre Rose Tonnay-Boutonne
Place de la mairie Tonnay-Boutonne Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 10:00:00
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
Marche Octobre Rose inscription sur place. L’argent collectée sera entièrement reversée à l’association « Ruban Rose ».
Place de la mairie Tonnay-Boutonne 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 20 11 accueil@mairie-tonnayboutonne.fr
English :
German :
Marche Octobre Rose Anmeldung vor Ort. Das gesammelte Geld wird vollständig an die Organisation « Ruban Rose » gespendet.
Italiano :
Iscrizione alla Marche Octobre Rose sul posto. Tutti i fondi raccolti saranno devoluti all’associazione « Ruban Rose ».
Espanol :
Inscripción en la Marche Octobre Rose in situ. Todo el dinero recaudado se donará a la asociación « Ruban Rose ».
L’événement Octobre Rose Tonnay-Boutonne Tonnay-Boutonne a été mis à jour le 2025-09-23 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme