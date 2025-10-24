Octobre rose Tournoi de tennis Gymnase municipal Eu

5€

Tournoi loisir organisé par le TTMTE au profit de l’association La foulée rose

Inscription 19h Début du tournoi 19h30.

Buvette et restauration

Venez nombreux participer à notre grand tournoi solidaire une soirée de matchs, de convivialité, et surtout de soutien crucial à la lutte contre le cancer du sein.

En participant, vous soutenez directement l’association La Foulée Rose ! Ces événements caritatifs permettent de collecter des fonds pour la recherche et l’aide concrète aux malades et à leurs familles. .

Gymnase municipal Boulevard Faidherbe Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 72 39

