Octobre Rose Toury

Octobre Rose Toury mercredi 1 octobre 2025.

Octobre Rose

5 Place Suger Toury Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-01

Mobilisation Octobre Rose à Toury avec marche solidaire, ateliers bien-être, jeux intergénérationnels, bourse aux livres et concert.

La Ville de Toury réunit habitants, associations et partenaires pour une journée solidaire et conviviale au profit de la prévention du cancer du sein. Au programme marche accessible à tous, séance body zen pour se détendre, espace jeux de société pour enfants et adultes, vente de rubans au bénéfice de la cause, bourse aux livres à la médiathèque et concert choral. Chaque rendez-vous se déroule dans un équipement communal identifié (mairie, Salle Suger, Salle polyvalente, médiathèque, église) afin de faciliter l’accueil du public. Informations et coordonnées centralisées auprès de la mairie et de la médiathèque. .

5 Place Suger Toury 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 90 50 60

L’événement Octobre Rose Toury a été mis à jour le 2025-09-15 par OT COEUR DE BEAUCE