[Octobre Rose] Tous unis pour Octobre Rose Espace Clara Clères
samedi 3 octobre 2026 · Espace Clara · Clères
Informations pratiques
Clères
[Octobre Rose] Tous unis pour Octobre Rose
Espace Clara Côte du Mont Blanc Clères Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 09:00:00
fin : 2026-10-03 17:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Ce 03 octobre, Clères se mobilise pour Octobre Rose avec « Tous Unis pour Octobre Rose ».
Animations, ateliers et activités seront au rendez-vous à l’espace Clara et chaque participation sera reversée à la Ligue contre le Cancer.
Clères se mobilise pour Octobre Rose et vous propose des animations, ateliers et activités pour sensibiliser petits et grands à la prévention et la lutte contre le cancer du sein.
Au programme :
– Des ateliers de prévention/santé/confort patient : informations, échanges, initiation à l’auto-examen mammaire
– Activités physiques et de loisirs : circuit vélo, marche et marche nordique, tir laser
– Nombreuses activités pour les enfants et les familles : coloriage/atelier créatif, escape game
– Remise de goodies .
Espace Clara Côte du Mont Blanc Clères 76690 Seine-Maritime Normandie
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English : [Octobre Rose] Tous unis pour Octobre Rose
L’événement [Octobre Rose] Tous unis pour Octobre Rose Clères a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
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