[Octobre Rose] Tous unis pour Octobre Rose Espace Clara Clères

Informations pratiques

Clères

[Octobre Rose] Tous unis pour Octobre Rose

Espace Clara Côte du Mont Blanc Clères Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 09:00:00

fin : 2026-10-03 17:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Ce 03 octobre, Clères se mobilise pour Octobre Rose avec « Tous Unis pour Octobre Rose ».

Animations, ateliers et activités seront au rendez-vous à l’espace Clara et chaque participation sera reversée à la Ligue contre le Cancer.

Clères se mobilise pour Octobre Rose et vous propose des animations, ateliers et activités pour sensibiliser petits et grands à la prévention et la lutte contre le cancer du sein.

Au programme :

– Des ateliers de prévention/santé/confort patient : informations, échanges, initiation à l’auto-examen mammaire

– Activités physiques et de loisirs : circuit vélo, marche et marche nordique, tir laser

– Nombreuses activités pour les enfants et les familles : coloriage/atelier créatif, escape game

– Remise de goodies .

Espace Clara Côte du Mont Blanc Clères 76690 Seine-Maritime Normandie

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English : [Octobre Rose] Tous unis pour Octobre Rose

L’événement [Octobre Rose] Tous unis pour Octobre Rose Clères a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin