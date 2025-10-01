Octobre Rose : un mois pour promouvoir le dépistage du cancer du sein

Du 1er au 31 octobre, Paris se pare de rose pour soutenir les femmes touchées par le cancer du sein. De nombreux services de la Ville se mobilisent, aux côtés de partenaires engagés dans la santé et la solidarité, pour diffuser des messages de prévention et d’information. En 2025, la campagne de sensibilisation porte un message essentiel : « Le dépistage peut sauver votre vie », une invitation à prendre soin de soi et à s’informer sur le dépistage organisé, essentiel pour détecter la maladie à un stade précoce.

Un dépistage accessible et gratuit Le dépistage organisé du cancer du sein (DOCS) est un dispositif gratuit, pris en charge à 100% par l’Assurance Maladie, qui concerne les femmes de 50 à 74 ans. Cet examen offre une précision accrue grâce à deux étapes clés : – Tout d’abord, un examen clinique des seins est réalisé par le radiologue pour détecter d’éventuelles anormales avant la mammographie. – Ensuite, les mammographies jugées normales sont soumises à une seconde lecture systématique, permettant de détecter environ 6% des cancers qui pourraient etre manqués lors de la première lecture. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de l’Assurance Maladie

Les évènements à ne pas manquer

Durant Octobre Rose, plusieurs rendez-vous sont proposés dans la capitale pour se renseigner, échanger et participer à des actions de sensibilisation.

Une approche globale de la santé des femmes

Octobre Rose est aussi l’occasion de parler de prévention de manière plus large. D’autres dépistages, comme celui du cancer du col de l’utérus, sont également mis en avant, tout comme l’accompagnement des personnes touchées par un cancer. Des associations seront présentes pour offrir des soins de support et des conseils adaptés.

Cette mobilisation autour de la santé des femmes permet de sensibiliser chacune à l’importance de prendre soin de soi, à son rythme et selon ses besoins.

Chaque année, le mois Octobre Rose permet d’informer sur l’importance du dépistage du cancer du sein, sur les ressources disponibles pour les malades et les aidants, et sur les meilleures façons de prévenir le cancer. Retrouvez les actions proposées à cette occasion du 1er au 31 octobre.

