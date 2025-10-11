Octobre Rose Un portrait photo contre des maux Galerie de Gajac Villeneuve-sur-Lot

Octobre Rose Un portrait photo contre des maux Galerie de Gajac Villeneuve-sur-Lot samedi 11 octobre 2025.

Octobre Rose Un portrait photo contre des maux

Galerie de Gajac 19 Rue de Penne Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Pour la troisième année consécutive, le studio photo la Galerie de Gajac vous donne rendez-vous pour un portrait en faveur de la cause du cancer du sein sur le thème l’univers acidulé de Candy.

Profit entièrement reversé au Comité de Cancérologie du 47.

Galerie de Gajac 19 Rue de Penne Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 43 05 17

English : Octobre Rose Un portrait photo contre des maux

For the third year running, the Galerie de Gajac photo studio invites you to take a portrait in aid of the cause of breast cancer, on the theme of Candy’s tangy universe.

All profits will be donated to the Comité de Cancérologie du 47.

German : Octobre Rose Un portrait photo contre des maux

Im dritten Jahr in Folge lädt Sie das Fotostudio la Galerie de Gajac zu einem Porträt zugunsten der Sache des Brustkrebses unter dem Motto: Die säuerliche Welt von Candy.

Der gesamte Gewinn geht an das Comité de Cancérologie du 47.

Italiano :

Per il terzo anno consecutivo, lo studio fotografico Galerie de Gajac organizza una sessione di ritratti a favore del tumore al seno, sul tema « Candy’s tangy world ».

Tutti i profitti saranno devoluti al Comité de Cancérologie du 47.

Espanol : Octobre Rose Un portrait photo contre des maux

Por tercer año consecutivo, el estudio fotográfico Galerie de Gajac organiza una sesión de retratos a favor del cáncer de mama, sobre el tema El mundo acidulado de Candy.

Todos los beneficios se destinarán al Comité de Cancerología del 47.

L’événement Octobre Rose Un portrait photo contre des maux Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Villeneuve Vallée du Lot