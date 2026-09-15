Octobre rose : Une journée bien-être, prévention et santé des femmes Halle du Châtelard Saint-Junien

Informations pratiques

Saint-Junien

Octobre rose : Une journée bien-être, prévention et santé des femmes

Halle du Châtelard Avenue du Châtelard Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 19:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Et si Octobre Rose commençait un peu plus tôt ? Avec le Before Octobre Rose, la CPTS Eaux et Forêts vous invite à une journée placée sous le signe du bien-être, de la prévention et de l’échange. Ici, pas de discours uniquement médical : on vient s’informer, poser ses questions, prendre soin de soi, rencontrer des professionnels et des associations, mais aussi partager un moment convivial. Stands bien-être, socio-esthétique, massage, conseils, découverte de soins et dégustation de mocktails rythmeront la journée. En soirée, place au théâtre avec « Les Délieuses de langue » de la Compagnie Les Anachroniques, un spectacle drôle et engagé pour aborder autrement le dépistage, les tabous et le rapport à la maladie. Une journée pour s’écouter, échanger et libérer la parole. .

Halle du Châtelard Avenue du Châtelard Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 90 50 08

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English : Octobre rose : Une journée bien-être, prévention et santé des femmes

L’événement Octobre rose : Une journée bien-être, prévention et santé des femmes Saint-Junien a été mis à jour le 2026-09-09 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons – Porte Océane du Limousin