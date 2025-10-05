Octobre rose « une marche douce » Xaintrailles

Octobre rose « une marche douce » Xaintrailles dimanche 5 octobre 2025.

Octobre rose « une marche douce »

Salle polyvalente Xaintrailles Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Octobre rose en famille, dimanche 5 octobre 2025 rendez-vous à 09h40 pour un départ à 10 h. UNE MARCHE DOUCE organisée en partenariat avec la mairie et l’association Les Chemins Des Petits Photons, marche animée par Isabelle ROSSMY, Sophrologue. .

Salle polyvalente Xaintrailles 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 067894826 mline.mercier@wanadoo.fr

English : Octobre rose « une marche douce »

German : Octobre rose « une marche douce »

Italiano :

Espanol : Octobre rose « une marche douce »

L’événement Octobre rose « une marche douce » Xaintrailles a été mis à jour le 2025-09-12 par OT de l’Albret