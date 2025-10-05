Octobre rose « une marche douce » Xaintrailles
Octobre rose « une marche douce » Xaintrailles dimanche 5 octobre 2025.
Octobre rose « une marche douce »
Salle polyvalente Xaintrailles Lot-et-Garonne
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
2025-10-05
Octobre rose en famille, dimanche 5 octobre 2025 rendez-vous à 09h40 pour un départ à 10 h. UNE MARCHE DOUCE organisée en partenariat avec la mairie et l’association Les Chemins Des Petits Photons, marche animée par Isabelle ROSSMY, Sophrologue. .
Salle polyvalente Xaintrailles 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 067894826 mline.mercier@wanadoo.fr
