Octobre Rose une marche organisée à Cubzac les Ponts Cubzac-les-Ponts

Cubzac-les-Ponts
2025-10-11
En soutien à la lutte contre le cancer du sein, la municipalité organise une marche, en collaboration avec le CCAS de St André de Cubzac.
Rendez-vous à la salle municipale de Cubzac les Ponts (Participation 5€ ou don libre) à partir de 15h15. .
Salle municipale Cubzac-les-Ponts 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine
