Octobre Rose une marche organisée par le CCAS de St André Le Jardin partagé de Lucias Saint-André-de-Cubzac

Octobre Rose une marche organisée par le CCAS de St André Le Jardin partagé de Lucias Saint-André-de-Cubzac samedi 11 octobre 2025.

Octobre Rose une marche organisée par le CCAS de St André

Le Jardin partagé de Lucias 18 rue de Lucias Saint-André-de-Cubzac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Votre ville s’engage pour Octobre Rose !

La mairie aux couleurs d’Octobre Rose

En soutien à la lutte contre le cancer du sein, la ville s’habille comme chaque année de la couleur rose pendant tout le mois d’Octobre.

En partenariat avec l’association Loisirs pour tous, le CCAS de la ville organise une marche rose le samedi 11 octobre à partir de 14h Boucle de 8 km accessible à tous et toutes. A l’arrivée goûter offert.

Animation vélo à smoothie. Vente de goodies sur place stand de la Ligue contre le cancer. .

Le Jardin partagé de Lucias 18 rue de Lucias Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 45 10 35

English : Octobre Rose une marche organisée par le CCAS de St André

German : Octobre Rose une marche organisée par le CCAS de St André

Italiano :

Espanol : Octobre Rose une marche organisée par le CCAS de St André

L’événement Octobre Rose une marche organisée par le CCAS de St André Saint-André-de-Cubzac a été mis à jour le 2025-09-16 par Bourg Cubzaguais Tourisme