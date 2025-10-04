Octobre Rose Saint Angeau Val-de-Bonnieure

Octobre Rose Saint Angeau Val-de-Bonnieure samedi 4 octobre 2025.

Octobre Rose

Saint Angeau Place Robert Joubert Val-de-Bonnieure Charente

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Au profit de Fleur d’Isa

.

Saint Angeau Place Robert Joubert Val-de-Bonnieure 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine

English :

In aid of Fleur d’Isa

German :

Zu Gunsten von Fleur d’Isa

Italiano :

A favore di Fleur d’Isa

Espanol :

A beneficio de Fleur d’Isa

