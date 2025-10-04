Octobre Rose Saint Angeau Val-de-Bonnieure
Octobre Rose Saint Angeau Val-de-Bonnieure samedi 4 octobre 2025.
Octobre Rose
Saint Angeau Place Robert Joubert Val-de-Bonnieure Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Au profit de Fleur d’Isa
.
Saint Angeau Place Robert Joubert Val-de-Bonnieure 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine
English :
In aid of Fleur d’Isa
German :
Zu Gunsten von Fleur d’Isa
Italiano :
A favore di Fleur d’Isa
Espanol :
A beneficio de Fleur d’Isa
L’événement Octobre Rose Val-de-Bonnieure a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de tourisme Destination Nord Charente