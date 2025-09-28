Octobre Rose Vallon-en-Sully
Octobre Rose Vallon-en-Sully dimanche 28 septembre 2025.
Octobre Rose
Vallon-en-Sully Allier
Début : 2025-09-28 08:30:00
fin : 2025-09-28 17:30:00
2025-09-28
A l’occasion de la campagne annuelle de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Vallon-en-Sully se mobilise au profit de la Ligue Contre le Cancer et propose une journée d’animations le 28/09, de 8h30 à 17h30.
Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 61 45 80
English :
To mark the annual breast cancer screening awareness campaign, the Amicale des Sapeurs Pompiers de Vallon-en-Sully is mobilizing in aid of the Ligue Contre le Cancer, with a day of events on 09/28, from 8:30am to 5:30pm.
German :
Anlässlich der jährlichen Kampagne zur Sensibilisierung für die Brustkrebsvorsorge mobilisiert sich die Amicale des Sapeurs Pompiers de Vallon-en-Sully zugunsten der Ligue Contre le Cancer und bietet am 28.09. von 8:30 bis 17:30 Uhr einen Tag voller Veranstaltungen an.
Italiano :
In occasione della campagna annuale di sensibilizzazione allo screening del cancro al seno, l’Associazione dei Vigili del Fuoco di Vallon-en-Sully organizza una giornata di eventi il 28/09, dalle 8.30 alle 17.30, a favore della Ligue Contre le Cancer.
Espanol :
Con motivo de la campaña anual de concienciación sobre el cribado del cáncer de mama, la Asociación de Bomberos de Vallon-en-Sully organiza una jornada de actos el 28/09, de 8.30 a 17.30 horas, a beneficio de la Liga contra el Cáncer.
L’événement Octobre Rose Vallon-en-Sully a été mis à jour le 2025-09-16 par Montluçon Tourisme