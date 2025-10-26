Octobre rose Vauville Rose, marche contre le cancer Vauville

Octobre rose Vauville Rose, marche contre le cancer Vauville dimanche 26 octobre 2025.

Octobre rose Vauville Rose, marche contre le cancer

Place de la Mairie Vauville Calvados

Début : 2025-10-26 10:00:00

fin : 2025-10-26 12:00:00

2025-10-26

Une marche d’environ 5 km, organisé par le Lions Club Deauville Côte Fleurie avec à mi-chemin visite du Haras de Beaumont.

Café offert au départ et collation au retour.

Les bénéfices seront entièrement reversés à la ligue contre le cancer.

Place de la Mairie Vauville 14800 Calvados Normandie contact@lionsclubdeauvillecotefleurie.fr

English : Octobre rose Vauville Rose, marche contre le cancer

A 5 km walk, organized by the Lions Club Deauville Côte Fleurie, with a midway visit to the Haras de Beaumont.

Coffee offered at the start and snack on return.

All profits will be donated to the League Against Cancer.

German :

Eine Wanderung von etwa 5 km, organisiert vom Lions Club Deauville Côte Fleurie, mit einem Besuch des Gestüts von Beaumont auf halbem Weg.

Am Start wird Kaffee angeboten und auf dem Rückweg ein kleiner Imbiss.

Die Einnahmen werden vollständig an die Krebsliga gespendet.

Italiano :

Una passeggiata di 5 km, organizzata dal Lions Club Deauville Côte Fleurie, con una visita all’Haras de Beaumont a metà percorso.

Caffè offerto alla partenza e spuntino al ritorno.

Il ricavato sarà devoluto alla Lega contro il cancro.

Espanol :

Caminata de 5 km, organizada por el Club de Leones Deauville Côte Fleurie, con visita al Haras de Beaumont a mitad del recorrido.

Se ofrecerá café a la salida y un tentempié a la vuelta.

Todo lo recaudado se donará a la Liga contra el Cáncer.

