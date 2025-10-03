Octobre Rose Vente aux enchères caritative Montcuq-en-Quercy-Blanc

Octobre Rose Vente aux enchères caritative Montcuq-en-Quercy-Blanc vendredi 3 octobre 2025.

Octobre Rose Vente aux enchères caritative

Mairie Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 18:00:00

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Vente aux enchères caritative, dirigée bénévolement par Maitre Labarbe (Commissaire-Priseur Animateur de l’émission « Affaire conclue » sur France 2.

Vente aux enchères caritative, dirigée bénévolement par Maitre Labarbe (Commissaire-Priseur Animateur de l’émission « Affaire conclue » sur France 2. .

Mairie Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 6 87 36 43 10

English :

Charity auction, run voluntarily by Maitre Labarbe (auctioneer, host of the TV show « Affaire conclue » on France 2).

German :

Wohltätigkeitsauktion, ehrenamtlich geleitet von Maitre Labarbe (Commissaire-Priseur Moderator der Sendung « Affaire conclue » auf France 2).

Italiano :

Asta di beneficenza, gestita volontariamente da Maitre Labarbe (banditore, conduttore del programma televisivo « Affaire conclue » su France 2).

Espanol :

Subasta benéfica, dirigida voluntariamente por Maitre Labarbe (subastador, presentador del programa « Affaire conclue » de France 2).

L’événement Octobre Rose Vente aux enchères caritative Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Cahors Vallée du Lot