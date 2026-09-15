Octobre Rose | Vente caritarive Magasin Etam lingerie Royan

Informations pratiques

Royan

Octobre Rose | Vente caritarive

Magasin Etam lingerie 23 rue Gambetta Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03 19:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Vente annuelle d’objets confectionnés par les membres du club. Vous y trouverez des trousses de toilette, des pochettes de voyage, des sacs, des bracelets… Les fonds récoltés seront reversés à l’association les Boobs Seins-Georgeais.

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Magasin Etam lingerie 23 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 58 86 02

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English :

Annual sale of items made by club members. You’ll find toiletries bags, travel pouches, bags, bracelets, and more… The proceeds will be donated to the association Les Boobs Seins-Georgeais.

L’événement Octobre Rose | Vente caritarive Royan a été mis à jour le 2026-09-10 par Mairie de Royan