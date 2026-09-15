Octobre Rose | Vente caritarive Maison de la Presse Royan
samedi 10 octobre 2026 · Maison de la Presse · Royan
Informations pratiques
Royan
Octobre Rose | Vente caritarive
Maison de la Presse 1 rue Gambetta Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Vente annuelle d’objets confectionnés par les membres du club. Vous y trouverez des trousses de toilette, des pochettes de voyage, des sacs, des bracelets… Les fonds récoltés seront reversés à l’association les Boobs Seins-Georgeais.
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Maison de la Presse 1 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 58 86 02
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English :
Annual sale of items made by club members. You’ll find toiletries bags, travel pouches, bags, bracelets, and more… The proceeds will be donated to the association Les Boobs Seins-Georgeais.
L’événement Octobre Rose | Vente caritarive Royan a été mis à jour le 2026-09-11 par Mairie de Royan
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