Octobre Rose Vente caritative Charleville-Mézières

Comme chaque année, les jeunes conseillers municipaux et leurs aînés vous attendent samedi 25 octobre de 10h à 16h sur la place Ducale pour une vente caritative dont les bénéfices seront reversés au profit des Dragon Ladies 08 et de la Ligue contre le cancer.Cet événement sera aussi l’occasion de venir à la rencontre des deux associations qui seront présentes pour vous informer et répondre à toutes vos questions. Parapluies, bracelets, tote bags, fleurs l’année dernière, la vente caritative, couplée à l’opération Boites roses, avait permis de récolter 5 000 euros reversés aux Dragon ladies et à la Ligue contre le cancer.

As they do every year, the young town councillors and their elders look forward to welcoming you to Place Ducale on Saturday October 25 from 10 a.m. to 4 p.m. for a charity sale, the proceeds of which will be donated to Dragon Ladies 08 and the Ligue contre le cancer (League against cancer). Umbrellas, bracelets, tote bags, flowers: last year’s charity sale, coupled with the Boites roses operation, raised 5,000 euros for the Dragon Ladies and the Ligue contre le cancer.

Wie jedes Jahr erwarten Sie die jungen Stadträte und ihre älteren Kollegen am Samstag, den 25. Oktober von 10.00 bis 16.00 Uhr auf dem Place Ducale zu einem Wohltätigkeitsverkauf, dessen Erlös den Dragon Ladies 08 und der Krebsliga zugute kommt.Diese Veranstaltung bietet Ihnen auch die Gelegenheit, die beiden Vereine kennenzulernen, die anwesend sein werden, um Sie zu informieren und alle Ihre Fragen zu beantworten. Regenschirme, Armbänder, Tote Bags, Blumen: Im letzten Jahr wurden bei der Wohltätigkeitsveranstaltung in Verbindung mit der Aktion Rosa Boxen 5.000 Euro eingenommen, die an die Dragon Ladies und die Krebsliga gespendet wurden.

Come ogni anno, i giovani consiglieri comunali e i loro anziani vi aspettano sabato 25 ottobre dalle 10 alle 16 in Place Ducale per una vendita di beneficenza il cui ricavato andrà alle Dragon Ladies 08 e alla Ligue contre le cancer (Lega contro il cancro). Ombrelli, braccialetti, borse, fiori: l’anno scorso la vendita di beneficenza, abbinata all’operazione Boites roses, ha permesso di raccogliere 5.000 euro per le Dragon Ladies e la Ligue contre le cancer.

Como todos los años, los jóvenes concejales y sus mayores le esperan el sábado 25 de octubre, de las 10.00 a las 16.00 horas, en la plaza Ducal, para una venta benéfica cuyos beneficios se destinarán a las Damas del Dragón 08 y a la Liga contra el Cáncer. Paraguas, pulseras, bolsas, flores: el año pasado, la venta benéfica, combinada con la operación Boites roses, permitió recaudar 5.000 euros para las Dragon Ladies y la Ligue contre le cancer.

