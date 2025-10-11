Octobre rose | Vente de crêpes Devant l’Office de Tourisme Eymet

Octobre rose | Vente de crêpes Devant l’Office de Tourisme Eymet samedi 11 octobre 2025.

Octobre rose | Vente de crêpes

Devant l’Office de Tourisme 45 Place Gambetta Eymet Dordogne

Les bénévoles de l’association Les Fleurs d’Eymet sont expertes dans la confection de crêpes… elles les mitonneront et les proposeront à la vente, sous les arcades, devant l’Office de Tourisme. Un petit plaisir simple mais tellement réconfortant ! .

Devant l’Office de Tourisme 45 Place Gambetta Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 22 10

