{Octobre rose} Vente de livres Cayeux-sur-Mer
{Octobre rose} Vente de livres Cayeux-sur-Mer lundi 20 octobre 2025.
{Octobre rose} Vente de livres
rue Perrée Cayeux-sur-Mer Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-20
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-20
À la Bibliothèque Henri Heinemann
Horaires ouverture
Lundi 14h-17h
Mardi 10h-12h
Mercredi 10h-12h/15h-17h
Jeudi 16h30-19h
Vendredi 10h12h/14h-16h
Samedi 10h-12h
rue Perrée Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France tourisme@ca-baiedesomme.fr
English :
At the Henri Heinemann Library
Opening hours
Monday: 2pm-5pm
Tuesday: 10am-12pm
Wednesday: 10am-12pm/15pm-17pm
Thursday: 4:30pm-7pm
Friday: 10h12h/14h-16h
Saturday: 10am-12pm
German :
In der Henri-Heinemann-Bibliothek
Öffnungszeiten:
Montag: 14h-17h
Dienstag: 10h-12h
Mittwoch: 10h-12h/15h-17h
Donnerstag: 16h30-19h
Freitag: 10h12h/14h-16h
Samstag: 10h-12h
Italiano :
Alla Biblioteca Henri Heinemann
Orari di apertura
Lunedì: 14h-17h
Martedì: 10.00-12.00
Mercoledì: 10.00-12.00/15.00-17.00
Giovedì: 16h30-19h
Venerdì: 10.00-12.00/14.00-16.00
Sabato: 10.00-12.00
Espanol :
En la Biblioteca Henri Heinemann
Horario de apertura
Lunes 14h-17h
Martes: 10h-12h
Miércoles: 10h-12h/15h-17h
Jueves: 16h30-19h
Viernes: 10h-12h/14h-16h
Sábado: 10h-12h
L’événement {Octobre rose} Vente de livres Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2024-08-31 par OT DE LA BAIE DE SOMME