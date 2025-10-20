{Octobre rose} Vente de livres Cayeux-sur-Mer

{Octobre rose} Vente de livres Cayeux-sur-Mer lundi 20 octobre 2025.

{Octobre rose} Vente de livres

rue Perrée Cayeux-sur-Mer Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-20

À la Bibliothèque Henri Heinemann

Horaires ouverture

Lundi 14h-17h

Mardi 10h-12h

Mercredi 10h-12h/15h-17h

Jeudi 16h30-19h

Vendredi 10h12h/14h-16h

Samedi 10h-12h

rue Perrée Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France tourisme@ca-baiedesomme.fr

English :

At the Henri Heinemann Library

Opening hours

Monday: 2pm-5pm

Tuesday: 10am-12pm

Wednesday: 10am-12pm/15pm-17pm

Thursday: 4:30pm-7pm

Friday: 10h12h/14h-16h

Saturday: 10am-12pm

German :

In der Henri-Heinemann-Bibliothek

Öffnungszeiten:

Montag: 14h-17h

Dienstag: 10h-12h

Mittwoch: 10h-12h/15h-17h

Donnerstag: 16h30-19h

Freitag: 10h12h/14h-16h

Samstag: 10h-12h

Italiano :

Alla Biblioteca Henri Heinemann

Orari di apertura

Lunedì: 14h-17h

Martedì: 10.00-12.00

Mercoledì: 10.00-12.00/15.00-17.00

Giovedì: 16h30-19h

Venerdì: 10.00-12.00/14.00-16.00

Sabato: 10.00-12.00

Espanol :

En la Biblioteca Henri Heinemann

Horario de apertura

Lunes 14h-17h

Martes: 10h-12h

Miércoles: 10h-12h/15h-17h

Jueves: 16h30-19h

Viernes: 10h-12h/14h-16h

Sábado: 10h-12h

