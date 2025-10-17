Octobre Rose vente de sacs et accessoires Malemort

Octobre Rose vente de sacs et accessoires Malemort vendredi 17 octobre 2025.

Octobre Rose vente de sacs et accessoires

Espace culturel Jean Ferrat Malemort Corrèze

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-18

2025-10-17 2025-10-18

Dans le cadre d’Octobre Rose, le Comité de la Corrèze a besoin d’accessoires féminins en bon état tels que sacs, ceintures, foulards, bijoux fantaisie, etc …

Vous pouvez déposer, dès à présent, les objets qui encombrent peut-être vos placards et vous associer ainsi à notre manifestation en faveur de la Lutte contre le cancer.

Adresses de dépôts

– Espace Ligue 60 rue François Salviat 19100 BRIVE. De 9h à 17h. Tél 05 55 23 03 42

– Ligue contre le cancer 29 quai Gabriel Péri 19000 TULLE. De 9h à 17h. Tél 05 55 20 94 52

Vente à l’Espace culturel Jean Ferrat le 17/10 de 14h à 19h et le 18/10 de 10h à 19h. .

Espace culturel Jean Ferrat Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 94 52

