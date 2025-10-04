Octobre Rose Rue Barrère de Vieuzac Vic-en-Bigorre
Octobre Rose Rue Barrère de Vieuzac Vic-en-Bigorre samedi 4 octobre 2025.
Octobre Rose
Rue Barrère de Vieuzac Maison des Associations Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées
À l’occasion d’Octobre Rose, une journée conviviale et festive est organisée à Vic-en-Bigorre.
Cette mobilisation réunit les associations vicquoises et les commerçants du secteur bien-être/santé autour d’un riche programme d’animations, de découvertes et de solidarité.
Au programme
Conseils & atelier palpation Ligue contre le cancer
Gratiferia et Repare Café MJC
Olympiade Vivre en Equi’libre
Échiquier géant, parties d’échecs & tombola Échiquier Vicquois
Découverte de la sophrologie Stéphanie Gally
Parcours enfants Canins Câlins
Exposition photo Vic Team Photo
Ateliers bien-être Marion Bacquerie & Amandine Troyano
Atelier peinture enfants Atelier Val Adour
Défilé de danse dans la ville Amplitude Danse
Quiz et dictée Défense de la langue française
Chorale & ensemble adultes Vic Music
Danse country & initiation BWD65
Démonstration de karaté Karaté Club Vicquois
Atelier percussions DCK
Sensibilisation gynécologique Sage-femme Florie Kobis
Conférence INRAE MJC
Tournois sportifs Tennis Club Vicquois & Pilotari Club
Orchestre salsa & initiation Tumba y Salsa
Restauration et buvette sur place
• Le midi La Hountagnère & Canins Câlins
• Le soir Hart de Canne
L’intégralité des fonds récoltés sera reversé à la Ligue contre le cancer.
Venez nombreuses et nombreux pour vous informer, partager, vous divertir… et soutenir la lutte contre le cancer du sein.
Mais c’est quoi Octobre Rose ?
Octobre rose est une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. Ce sont des milliers de personnes qui se mobilisent pour la lutte contre le cancer du sein. Un mois pour sensibiliser au dépistage, c’est l’objectif de la campagne Octobre Rose.
Parlez en aux femmes que vous aimez !
Rue Barrère de Vieuzac Maison des Associations Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 31 68 68 mairie@vic-bigorre.fr
English :
In honor of Pink October, Vic-en-Bigorre is organizing a day of festivities and fun.
The event brings together local associations and retailers in the health and well-being sector, with a rich program of events, discoveries and solidarity.
Advice & palpation workshop ? League against cancer
Gratiferia and Repare Café ? MJC
Olympiad ? Vivre en Equi?libre
Giant chessboard, chess games & tombola ? Échiquier Vicquois
Discover sophrology ? Stéphanie Gally
Children’s course ? Canins Câlins
Photo exhibition ? Vic Team Photo
Wellness workshops ? Marion Bacquerie & Amandine Troyano
Children’s painting workshop ? Atelier Val Adour
Dance parade in the city ? Amplitude Danse
Quiz and dictation ? Defense of the French language
Adult choir & ensemble ? Vic Music
Country dancing & initiation ? BWD65
Karate demonstration ? Karaté Club Vicquois
Percussion workshop ? DCK
Gynecological awareness ? Midwife Florie Kobis
INRAE conference MJC
Sports tournaments ? Tennis Club Vicquois & Pilotari Club
Salsa band & initiation ? Tumba y Salsa
Catering and refreshments on site
? Lunchtime: La Hountagnère & Canins Câlins
? Evening: Hart de Canne Hart de Canne
All funds raised will be donated to the Ligue contre le cancer.
? Come one, come all to be informed, to share, to have fun? and to support the fight against breast cancer.
What is Pink October?
Pink October is an annual communications campaign designed to raise awareness of breast cancer screening and raise funds for research. Thousands of people get involved in the fight against breast cancer. A month to raise awareness of breast screening: that’s the aim of the Pink October campaign.
Talk to the women you love!
German :
Anlässlich des Rosa Oktobers wird in Vic-en-Bigorre ein geselliger und festlicher Tag organisiert.
Diese Mobilisierung vereint die Vicomte-Vereine und die Geschäftsleute aus dem Bereich Wellness/Gesundheit mit einem reichhaltigen Programm an Animationen, Entdeckungen und Solidarität.
Auf dem Programm stehen
Beratung & Workshop Palpation ? Liga gegen den Krebs
Gratiferia und Repare Café ? MJC
Olympiade ? Leben in Equi?libre
Riesiges Schachbrett, Schachpartien & Tombola ? Schachspiel Vicquois
Entdeckung der Sophrologie ? Stéphanie Gally
Parcours für Kinder ? Canins Câlins (Hundeknuddeln)
Ausstellung von Fotos ? Vic Team Photo
Workshops für das Wohlbefinden ? Marion Bacquerie & Amandine Troyano
Workshop Malen für Kinder ? Atelier Val Adour
Tanzparade in der Stadt ? Amplitude Danse (Tanz)
Quiz und Diktat ? Verteidigung der französischen Sprache
Chor & Ensemble für Erwachsene ? Vic Music
Country-Tanz & Einführung ? BWD65
Vorführung von Karate ? Karate Club Vicquois
Workshop für Percussion ? DCK
Gynäkologische Aufklärung ? Hebamme Florie Kobis
INRAE-Konferenz MJC
Sportliche Turniere ? Tennis Club Vicquois & Pilotari Club
Salsa-Orchester & Einführung ? Tumba y Salsa
Essen und Trinken vor Ort
? Mittags: La Hountagnère & Canins Câlins ?
? Am Abend Hart de Canne
Der gesamte Erlös wird an die Krebsliga gespendet.
? Kommen Sie zahlreich, um sich zu informieren, sich auszutauschen, sich zu amüsieren? und den Kampf gegen Brustkrebs zu unterstützen.
Was ist der Rosa Oktober?
Der Rosa Oktober ist eine jährliche Kommunikationskampagne, die Frauen für die Brustkrebsvorsorge sensibilisieren und Geld für die Forschung sammeln soll. Es sind Tausende von Menschen, die sich für den Kampf gegen Brustkrebs einsetzen. Ein Monat, um das Bewusstsein für die Früherkennung zu schärfen, ist das Ziel der Kampagne Rosa Oktober.
Erzählen Sie den Frauen, die Sie lieben, davon!
Italiano :
In occasione dell’Ottobre Rosa, a Vic-en-Bigorre viene organizzata una giornata di festa e divertimento.
L’evento riunisce associazioni locali e commercianti del settore salute e benessere per offrire un ricco programma di eventi, scoperte e solidarietà.
In programma:
Laboratorio di consulenza e palpazione? Lega contro il cancro
Gratiferia e Repare Café ? MJC
Olimpiade ? Vivere in equilibrio
Scacchiera gigante, giochi di scacchi e tombola ? Scacchiera Vicquois
Scoprire la sofrologia ? Stéphanie Gally
Percorso per bambini ? Canins Câlins
Mostra fotografica ? Foto di squadra Vic
Laboratori di benessere ? Marion Bacquerie & Amandine Troyano
Laboratorio di pittura per bambini ? Laboratorio Val Adour
Sfilata di danza in città ? Amplitude Danse
Quiz e dettati ? Difesa della lingua francese
Coro e ensemble di adulti ? Musica Vic
Danza country e iniziazione ? BWD65
Dimostrazione di karate ? Karate Club Vicquois
Laboratorio di percussioni ? DCK
Sensibilizzazione ginecologica ? Ostetrica Florie Kobis
Conferenza INRAE MJC
Tornei sportivi ? Tennis Club Vicquois e Pilotari Club
Orchestra di salsa e iniziazione ? Tumba e Salsa
Catering e rinfreschi in loco
? Pranzo: La Hountagnère e Canins Câlins
? Sera: Hart de Canne
Tutti i fondi raccolti saranno devoluti alla Ligue contre le cancer.
? Venite tutti per informarvi, condividere, divertirvi e sostenere la lotta contro il cancro al seno.
Ma cos’è l’Ottobre Rosa?
L’Ottobre Rosa è una campagna pubblicitaria annuale volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sullo screening del cancro al seno e a raccogliere fondi per la ricerca. Migliaia di persone si impegnano nella lotta contro il cancro al seno. Un mese per sensibilizzare allo screening mammografico: questo è l’obiettivo della campagna Ottobre Rosa.
Parlatene con le donne che amate!
Espanol :
Con motivo del Octubre Rosa, se organiza una jornada lúdica y festiva en Vic-en-Bigorre.
El evento reúne a asociaciones locales y comerciantes del sector de la salud y el bienestar para ofrecer un rico programa de actos, descubrimientos y solidaridad.
En el programa:
Taller de consejos y palpación ? Liga contra el cáncer
Gratiferia y Repare Café ? MJC
Olimpiada ? Vivir en igualdad
Tablero de ajedrez gigante, juegos de ajedrez y tómbola ? Tablero de ajedrez Vicquois
Descubrir la sofrología ? Stéphanie Gally
Recorrido infantil ? Canins Câlins
Exposición fotográfica ? Vic Team Photo
Talleres de bienestar ? Marion Bacquerie & Amandine Troyano
Taller de pintura infantil ? Taller Val Adour
Desfile de danza en la ciudad ? Amplitude Danse
Concurso y dictado ? Defensa de la lengua francesa
Coro y conjunto de adultos ? Música de Vic
Baile country e iniciación ? BWD65
Demostración de kárate ? Club de kárate Vicquois
Taller de percusión ? DCK
Sensibilización ginecológica ? Comadrona Florie Kobis
Conferencia INRAE MJC
Torneos deportivos ? Vicquois Tennis Club & Pilotari Club
Orquesta de salsa e iniciación ? Tumba y Salsa
Catering y refrescos in situ
? Almuerzo: La Hountagnère & Canins Câlins
? Por la noche: Hart de Canne
Todos los fondos recaudados se donarán a la Liga contra el Cáncer.
? Venga uno, vengan todos a informarse, a compartir, a divertirse… y a apoyar la lucha contra el cáncer de mama.
Pero, ¿qué es el Octubre Rosa?
El Octubre Rosa es una campaña publicitaria anual destinada a concienciar sobre el cribado del cáncer de mama y recaudar fondos para la investigación. Miles de personas se implican en la lucha contra el cáncer de mama. Un mes para concienciar sobre el cribado mamario: ese es el objetivo de la campaña Octubre Rosa.
Hable con sus seres queridos
L’événement Octobre Rose Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2025-09-15 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65