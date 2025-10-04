Octobre Rose Rue Barrère de Vieuzac Vic-en-Bigorre

Octobre Rose Rue Barrère de Vieuzac Vic-en-Bigorre samedi 4 octobre 2025.

Octobre Rose

Rue Barrère de Vieuzac Maison des Associations Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

À l’occasion d’Octobre Rose, une journée conviviale et festive est organisée à Vic-en-Bigorre.

Cette mobilisation réunit les associations vicquoises et les commerçants du secteur bien-être/santé autour d’un riche programme d’animations, de découvertes et de solidarité.

Au programme

Conseils & atelier palpation Ligue contre le cancer

Gratiferia et Repare Café MJC

Olympiade Vivre en Equi’libre

Échiquier géant, parties d’échecs & tombola Échiquier Vicquois

Découverte de la sophrologie Stéphanie Gally

Parcours enfants Canins Câlins

Exposition photo Vic Team Photo

Ateliers bien-être Marion Bacquerie & Amandine Troyano

Atelier peinture enfants Atelier Val Adour

Défilé de danse dans la ville Amplitude Danse

Quiz et dictée Défense de la langue française

Chorale & ensemble adultes Vic Music

Danse country & initiation BWD65

Démonstration de karaté Karaté Club Vicquois

Atelier percussions DCK

Sensibilisation gynécologique Sage-femme Florie Kobis

Conférence INRAE MJC

Tournois sportifs Tennis Club Vicquois & Pilotari Club

Orchestre salsa & initiation Tumba y Salsa

Restauration et buvette sur place

• Le midi La Hountagnère & Canins Câlins

• Le soir Hart de Canne

L’intégralité des fonds récoltés sera reversé à la Ligue contre le cancer.

Venez nombreuses et nombreux pour vous informer, partager, vous divertir… et soutenir la lutte contre le cancer du sein.

Mais c’est quoi Octobre Rose ?

Octobre rose est une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. Ce sont des milliers de personnes qui se mobilisent pour la lutte contre le cancer du sein. Un mois pour sensibiliser au dépistage, c’est l’objectif de la campagne Octobre Rose.

Parlez en aux femmes que vous aimez !

Rue Barrère de Vieuzac Maison des Associations Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 31 68 68 mairie@vic-bigorre.fr

English :

In honor of Pink October, Vic-en-Bigorre is organizing a day of festivities and fun.

The event brings together local associations and retailers in the health and well-being sector, with a rich program of events, discoveries and solidarity.

On the program: ?

Advice & palpation workshop ? League against cancer

Gratiferia and Repare Café ? MJC

Olympiad ? Vivre en Equi?libre

Giant chessboard, chess games & tombola ? Échiquier Vicquois

Discover sophrology ? Stéphanie Gally

Children’s course ? Canins Câlins

Photo exhibition ? Vic Team Photo

Wellness workshops ? Marion Bacquerie & Amandine Troyano

Children’s painting workshop ? Atelier Val Adour

Dance parade in the city ? Amplitude Danse

Quiz and dictation ? Defense of the French language

Adult choir & ensemble ? Vic Music

Country dancing & initiation ? BWD65

Karate demonstration ? Karaté Club Vicquois

Percussion workshop ? DCK

Gynecological awareness ? Midwife Florie Kobis

INRAE conference MJC

Sports tournaments ? Tennis Club Vicquois & Pilotari Club

Salsa band & initiation ? Tumba y Salsa

Catering and refreshments on site

? Lunchtime: La Hountagnère & Canins Câlins

? Evening: Hart de Canne Hart de Canne

All funds raised will be donated to the Ligue contre le cancer.

? Come one, come all to be informed, to share, to have fun? and to support the fight against breast cancer.

What is Pink October?

Pink October is an annual communications campaign designed to raise awareness of breast cancer screening and raise funds for research. Thousands of people get involved in the fight against breast cancer. A month to raise awareness of breast screening: that’s the aim of the Pink October campaign.

Talk to the women you love!

German :

Anlässlich des Rosa Oktobers wird in Vic-en-Bigorre ein geselliger und festlicher Tag organisiert.

Diese Mobilisierung vereint die Vicomte-Vereine und die Geschäftsleute aus dem Bereich Wellness/Gesundheit mit einem reichhaltigen Programm an Animationen, Entdeckungen und Solidarität.

Auf dem Programm stehen

Beratung & Workshop Palpation ? Liga gegen den Krebs

Gratiferia und Repare Café ? MJC

Olympiade ? Leben in Equi?libre

Riesiges Schachbrett, Schachpartien & Tombola ? Schachspiel Vicquois

Entdeckung der Sophrologie ? Stéphanie Gally

Parcours für Kinder ? Canins Câlins (Hundeknuddeln)

Ausstellung von Fotos ? Vic Team Photo

Workshops für das Wohlbefinden ? Marion Bacquerie & Amandine Troyano

Workshop Malen für Kinder ? Atelier Val Adour

Tanzparade in der Stadt ? Amplitude Danse (Tanz)

Quiz und Diktat ? Verteidigung der französischen Sprache

Chor & Ensemble für Erwachsene ? Vic Music

Country-Tanz & Einführung ? BWD65

Vorführung von Karate ? Karate Club Vicquois

Workshop für Percussion ? DCK

Gynäkologische Aufklärung ? Hebamme Florie Kobis

INRAE-Konferenz MJC

Sportliche Turniere ? Tennis Club Vicquois & Pilotari Club

Salsa-Orchester & Einführung ? Tumba y Salsa

Essen und Trinken vor Ort

? Mittags: La Hountagnère & Canins Câlins ?

? Am Abend Hart de Canne

Der gesamte Erlös wird an die Krebsliga gespendet.

? Kommen Sie zahlreich, um sich zu informieren, sich auszutauschen, sich zu amüsieren? und den Kampf gegen Brustkrebs zu unterstützen.

Was ist der Rosa Oktober?

Der Rosa Oktober ist eine jährliche Kommunikationskampagne, die Frauen für die Brustkrebsvorsorge sensibilisieren und Geld für die Forschung sammeln soll. Es sind Tausende von Menschen, die sich für den Kampf gegen Brustkrebs einsetzen. Ein Monat, um das Bewusstsein für die Früherkennung zu schärfen, ist das Ziel der Kampagne Rosa Oktober.

Erzählen Sie den Frauen, die Sie lieben, davon!

Italiano :

In occasione dell’Ottobre Rosa, a Vic-en-Bigorre viene organizzata una giornata di festa e divertimento.

L’evento riunisce associazioni locali e commercianti del settore salute e benessere per offrire un ricco programma di eventi, scoperte e solidarietà.

In programma:

Laboratorio di consulenza e palpazione? Lega contro il cancro

Gratiferia e Repare Café ? MJC

Olimpiade ? Vivere in equilibrio

Scacchiera gigante, giochi di scacchi e tombola ? Scacchiera Vicquois

Scoprire la sofrologia ? Stéphanie Gally

Percorso per bambini ? Canins Câlins

Mostra fotografica ? Foto di squadra Vic

Laboratori di benessere ? Marion Bacquerie & Amandine Troyano

Laboratorio di pittura per bambini ? Laboratorio Val Adour

Sfilata di danza in città ? Amplitude Danse

Quiz e dettati ? Difesa della lingua francese

Coro e ensemble di adulti ? Musica Vic

Danza country e iniziazione ? BWD65

Dimostrazione di karate ? Karate Club Vicquois

Laboratorio di percussioni ? DCK

Sensibilizzazione ginecologica ? Ostetrica Florie Kobis

Conferenza INRAE MJC

Tornei sportivi ? Tennis Club Vicquois e Pilotari Club

Orchestra di salsa e iniziazione ? Tumba e Salsa

Catering e rinfreschi in loco

? Pranzo: La Hountagnère e Canins Câlins

? Sera: Hart de Canne

Tutti i fondi raccolti saranno devoluti alla Ligue contre le cancer.

? Venite tutti per informarvi, condividere, divertirvi e sostenere la lotta contro il cancro al seno.

Ma cos’è l’Ottobre Rosa?

L’Ottobre Rosa è una campagna pubblicitaria annuale volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sullo screening del cancro al seno e a raccogliere fondi per la ricerca. Migliaia di persone si impegnano nella lotta contro il cancro al seno. Un mese per sensibilizzare allo screening mammografico: questo è l’obiettivo della campagna Ottobre Rosa.

Parlatene con le donne che amate!

Espanol :

Con motivo del Octubre Rosa, se organiza una jornada lúdica y festiva en Vic-en-Bigorre.

El evento reúne a asociaciones locales y comerciantes del sector de la salud y el bienestar para ofrecer un rico programa de actos, descubrimientos y solidaridad.

En el programa:

Taller de consejos y palpación ? Liga contra el cáncer

Gratiferia y Repare Café ? MJC

Olimpiada ? Vivir en igualdad

Tablero de ajedrez gigante, juegos de ajedrez y tómbola ? Tablero de ajedrez Vicquois

Descubrir la sofrología ? Stéphanie Gally

Recorrido infantil ? Canins Câlins

Exposición fotográfica ? Vic Team Photo

Talleres de bienestar ? Marion Bacquerie & Amandine Troyano

Taller de pintura infantil ? Taller Val Adour

Desfile de danza en la ciudad ? Amplitude Danse

Concurso y dictado ? Defensa de la lengua francesa

Coro y conjunto de adultos ? Música de Vic

Baile country e iniciación ? BWD65

Demostración de kárate ? Club de kárate Vicquois

Taller de percusión ? DCK

Sensibilización ginecológica ? Comadrona Florie Kobis

Conferencia INRAE MJC

Torneos deportivos ? Vicquois Tennis Club & Pilotari Club

Orquesta de salsa e iniciación ? Tumba y Salsa

Catering y refrescos in situ

? Almuerzo: La Hountagnère & Canins Câlins

? Por la noche: Hart de Canne

Todos los fondos recaudados se donarán a la Liga contra el Cáncer.

? Venga uno, vengan todos a informarse, a compartir, a divertirse… y a apoyar la lucha contra el cáncer de mama.

Pero, ¿qué es el Octubre Rosa?

El Octubre Rosa es una campaña publicitaria anual destinada a concienciar sobre el cribado del cáncer de mama y recaudar fondos para la investigación. Miles de personas se implican en la lucha contra el cáncer de mama. Un mes para concienciar sobre el cribado mamario: ese es el objetivo de la campaña Octubre Rosa.

Hable con sus seres queridos

