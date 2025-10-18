Octobre rose Vide-atelier Maison des Associations Saint-Vaury
Octobre rose Vide-atelier Maison des Associations Saint-Vaury samedi 18 octobre 2025.
Octobre rose Vide-atelier
Maison des Associations 5 rue de la Marche Saint-Vaury Creuse
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Vide-atelier durant lequel vous pourrez trouver de la laine, du fils, du tissu, du matériel de couture, machines à tricoter, revues de broderies et de tricot, petits vêtements et objets faits main… .
Maison des Associations 5 rue de la Marche Saint-Vaury 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 48 48 87
