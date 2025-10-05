Octobre Rose Rue Gambetta Villerupt

Octobre Rose Rue Gambetta Villerupt dimanche 5 octobre 2025.

Octobre Rose

Rue Gambetta EHPAD Michel Dinet Villerupt Meurthe-et-Moselle

Début : Jeudi Mardi 2025-10-05 14:00:00

fin : 2025-11-20 14:00:00

2025-10-05 2025-10-07 2025-10-17 2025-11-20

Evènements organisés dans le cadre d’Octobre Rose.

Dimanche 5 octobre de 9h à 15h marche rose, départ depuis l’EHPAD Michel Dinet, rue Gambetta (T-shirts en prévente et en vente).

Mardi 7 octobre à 20h pièce de théâtre « Dépisto Girl » à la salle des fêtes, 5 avenue Albert Lebrun (spectacle musical original qui bouscule les idées reçues, entrée gratuite).

Vendredi 17 octobre à 14h ciné débat à l’Arche, 1 esplanade Nino Rota, avec la projection du film La Tresse.

Jeudi 20 novembre à 14h ciné débat à l’Arche, 1 esplanade Nino Rota, avec la projection du film 50/50.Tout public

Rue Gambetta EHPAD Michel Dinet Villerupt 54190 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 89 94 25

English :

Pink October events.

Sunday, October 5, 9 a.m. to 3 p.m.: pink walk, departing from EHPAD Michel Dinet, rue Gambetta (T-shirts in advance and on sale).

Tuesday October 7 at 8pm: « Dépisto Girl » play at the Salle des fêtes, 5 avenue Albert Lebrun (original musical show that challenges preconceived ideas, free admission).

Friday October 17 at 2pm: ciné débat at l’Arche, 1 esplanade Nino Rota, with screening of the film La Tresse.

Thursday November 20 at 2pm: film debate at l’Arche, 1 esplanade Nino Rota, with screening of the film 50/50.

German :

Veranstaltungen, die im Rahmen des Rosa Oktobers organisiert werden.

Sonntag, 5. Oktober, 9.00-15.00 Uhr: Rosa Spaziergang, Start vom Altenheim Michel Dinet, rue Gambetta (T-Shirts im Vorverkauf und im Verkauf).

Dienstag, 7. Oktober, 20 Uhr: Theaterstück « Dépisto Girl » im Festsaal, 5 avenue Albert Lebrun (originelles Musiktheaterstück, das mit gängigen Vorstellungen aufräumt, freier Eintritt).

Freitag, 17. Oktober um 14 Uhr: Filmdebatte in der Arche, 1 esplanade Nino Rota, mit der Vorführung des Films La Tresse.

Donnerstag, 20. November, 14 Uhr: Filmdebatte in der Arche, 1 esplanade Nino Rota, mit der Vorführung des Films 50/50.

Italiano :

Eventi organizzati nell’ambito dell’Ottobre Rosa.

Domenica 5 ottobre dalle 9.00 alle 15.00: passeggiata rosa, con partenza dall’EHPAD Michel Dinet, rue Gambetta (magliette disponibili in anticipo e in vendita).

Martedì 7 ottobre alle 20: spettacolo teatrale « Dépisto Girl » alla Salle des Fêtes, 5 avenue Albert Lebrun (spettacolo musicale originale che sfida le idee preconcette, ingresso libero).

Venerdì 17 ottobre alle 14.00: dibattito cinematografico presso l’Arche, 1 esplanade Nino Rota, con proiezione del film La Tresse.

Giovedì 20 novembre alle 14.00: dibattito cinematografico presso l’Arche, 1 esplanade Nino Rota, con proiezione del film 50/50.

Espanol :

Actos organizados en el marco del Octubre Rosa.

Domingo 5 de octubre, de 9.00 a 15.00 h: marcha rosa con salida del EHPAD Michel Dinet, rue Gambetta (venta anticipada de camisetas).

Martes 7 de octubre a las 20.00 h: obra de teatro « Dépisto Girl » en la Salle des Fêtes, 5 avenue Albert Lebrun (espectáculo musical original que desafía las ideas preconcebidas, entrada gratuita).

Viernes 17 de octubre a las 14.00 h: cine-debate en l’Arche, 1 esplanade Nino Rota, con proyección de la película La Tresse.

Jueves 20 de noviembre a las 14.00 h: cine-debate en El Arca, 1 esplanade Nino Rota, con proyección de la película 50/50.

