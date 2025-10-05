Octobre Rose Rue Gambetta Villerupt
Octobre Rose Rue Gambetta Villerupt dimanche 5 octobre 2025.
Octobre Rose
Rue Gambetta EHPAD Michel Dinet Villerupt Meurthe-et-Moselle
Début : Jeudi Mardi 2025-10-05 14:00:00
fin : 2025-11-20 14:00:00
Date(s) :
2025-10-05 2025-10-07 2025-10-17 2025-11-20
Evènements organisés dans le cadre d’Octobre Rose.
Dimanche 5 octobre de 9h à 15h marche rose, départ depuis l’EHPAD Michel Dinet, rue Gambetta (T-shirts en prévente et en vente).
Mardi 7 octobre à 20h pièce de théâtre « Dépisto Girl » à la salle des fêtes, 5 avenue Albert Lebrun (spectacle musical original qui bouscule les idées reçues, entrée gratuite).
Vendredi 17 octobre à 14h ciné débat à l’Arche, 1 esplanade Nino Rota, avec la projection du film La Tresse.
Jeudi 20 novembre à 14h ciné débat à l’Arche, 1 esplanade Nino Rota, avec la projection du film 50/50.Tout public
Rue Gambetta EHPAD Michel Dinet Villerupt 54190 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 89 94 25
English :
Pink October events.
Sunday, October 5, 9 a.m. to 3 p.m.: pink walk, departing from EHPAD Michel Dinet, rue Gambetta (T-shirts in advance and on sale).
Tuesday October 7 at 8pm: « Dépisto Girl » play at the Salle des fêtes, 5 avenue Albert Lebrun (original musical show that challenges preconceived ideas, free admission).
Friday October 17 at 2pm: ciné débat at l’Arche, 1 esplanade Nino Rota, with screening of the film La Tresse.
Thursday November 20 at 2pm: film debate at l’Arche, 1 esplanade Nino Rota, with screening of the film 50/50.
German :
Veranstaltungen, die im Rahmen des Rosa Oktobers organisiert werden.
Sonntag, 5. Oktober, 9.00-15.00 Uhr: Rosa Spaziergang, Start vom Altenheim Michel Dinet, rue Gambetta (T-Shirts im Vorverkauf und im Verkauf).
Dienstag, 7. Oktober, 20 Uhr: Theaterstück « Dépisto Girl » im Festsaal, 5 avenue Albert Lebrun (originelles Musiktheaterstück, das mit gängigen Vorstellungen aufräumt, freier Eintritt).
Freitag, 17. Oktober um 14 Uhr: Filmdebatte in der Arche, 1 esplanade Nino Rota, mit der Vorführung des Films La Tresse.
Donnerstag, 20. November, 14 Uhr: Filmdebatte in der Arche, 1 esplanade Nino Rota, mit der Vorführung des Films 50/50.
Italiano :
Eventi organizzati nell’ambito dell’Ottobre Rosa.
Domenica 5 ottobre dalle 9.00 alle 15.00: passeggiata rosa, con partenza dall’EHPAD Michel Dinet, rue Gambetta (magliette disponibili in anticipo e in vendita).
Martedì 7 ottobre alle 20: spettacolo teatrale « Dépisto Girl » alla Salle des Fêtes, 5 avenue Albert Lebrun (spettacolo musicale originale che sfida le idee preconcette, ingresso libero).
Venerdì 17 ottobre alle 14.00: dibattito cinematografico presso l’Arche, 1 esplanade Nino Rota, con proiezione del film La Tresse.
Giovedì 20 novembre alle 14.00: dibattito cinematografico presso l’Arche, 1 esplanade Nino Rota, con proiezione del film 50/50.
Espanol :
Actos organizados en el marco del Octubre Rosa.
Domingo 5 de octubre, de 9.00 a 15.00 h: marcha rosa con salida del EHPAD Michel Dinet, rue Gambetta (venta anticipada de camisetas).
Martes 7 de octubre a las 20.00 h: obra de teatro « Dépisto Girl » en la Salle des Fêtes, 5 avenue Albert Lebrun (espectáculo musical original que desafía las ideas preconcebidas, entrada gratuita).
Viernes 17 de octubre a las 14.00 h: cine-debate en l’Arche, 1 esplanade Nino Rota, con proyección de la película La Tresse.
Jueves 20 de noviembre a las 14.00 h: cine-debate en El Arca, 1 esplanade Nino Rota, con proyección de la película 50/50.
L’événement Octobre Rose Villerupt a été mis à jour le 2025-09-16 par OT DU GRAND LONGWY