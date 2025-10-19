Octobre Rose Vivre en Rose Saint-Pardoux-Soutiers
Salle multi-activité Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres
N’hésitez pas à aller marcher pour une bonne cause organisé par l’association Vivre en rose à Saint Pardoux-Soutiers…
Rdv, dimanche 19 octobre, départ à 8h00 départ de la salle multi-activité
Pour plus d’ informations 06 19 69 45 45 .
Salle multi-activité Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 69 45 45
