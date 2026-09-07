Informations pratiques

Yzeure

Octobre rose

42 – 44 place Jules Ferry Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 15:00:00

fin : 2026-10-07 21:00:00

Date(s) :

2026-10-07

Animations, ateliers et rencontres autour d’Octobre rose. Organisé par le Réseau des kinés du sein.

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42 – 44 place Jules Ferry Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 53 00 billetterie.culture@ville-yzeure.com

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English :

Events, workshops, and gatherings in connection with Pink October. Organized by the Breast Cancer Network.

L’événement Octobre rose Yzeure a été mis à jour le 2026-09-07 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région