Octobre rose Yzeure
mercredi 7 octobre 2026 · Yzeure
Informations pratiques
Yzeure
Octobre rose
42 – 44 place Jules Ferry Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 15:00:00
fin : 2026-10-07 21:00:00
Date(s) :
2026-10-07
Animations, ateliers et rencontres autour d’Octobre rose. Organisé par le Réseau des kinés du sein.
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42 – 44 place Jules Ferry Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 53 00 billetterie.culture@ville-yzeure.com
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English :
Events, workshops, and gatherings in connection with Pink October. Organized by the Breast Cancer Network.
L’événement Octobre rose Yzeure a été mis à jour le 2026-09-07 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région
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