Octobre rose Zumba partie Trélivan
Octobre rose Zumba partie Trélivan mercredi 8 octobre 2025.
Octobre rose Zumba partie
Salle Clément Ader Trélivan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-08 19:30:00
fin : 2025-10-08
Date(s) :
2025-10-08
Tous en rose pour la Zumba partie organisée par le Club de Gym Trélivannais et animée par Alicia Alvarado
Ouvert à tous .
Salle Clément Ader Trélivan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 16 31
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Octobre rose Zumba partie Trélivan a été mis à jour le 2025-09-19 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme