OCTOBRE ROSE ZUMBA ROSE Frontignan

49 Chem. de la Calade Frontignan Hérault

Organisée par l’association Bodyform.Gratuite pour toutes les femmes.

49 Chem. de la Calade Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 7 68 30 78 01

English :

Organized by the Bodyform association, free for all women.

German :

Organisiert von der Vereinigung Bodyform.Kostenlos für alle Frauen.

Italiano :

Organizzato dall’associazione Bodyform e gratuito per tutte le donne.

Espanol :

Organizado por la asociación Bodyform y gratuito para todas las mujeres.

