OCTOBRE ROSE ZUMBA ROSE Frontignan

OCTOBRE ROSE ZUMBA ROSE
49 Chem. de la Calade Frontignan Hérault
Début : 2025-10-17
fin : 2025-10-17
2025-10-17
Organisée par l’association Bodyform.Gratuite pour toutes les femmes.
49 Chem. de la Calade Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 7 68 30 78 01
English :
Organized by the Bodyform association, free for all women.
German :
Organisiert von der Vereinigung Bodyform.Kostenlos für alle Frauen.
Italiano :
Organizzato dall’associazione Bodyform e gratuito per tutte le donne.
Espanol :
Organizado por la asociación Bodyform y gratuito para todas las mujeres.
