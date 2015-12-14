Octopus Circa Tsuïca Le Cheptel Aleïkoum / Théâtre Les 3 Chênes Loiron-Ruillé

Octopus Circa Tsuïca Le Cheptel Aleïkoum / Théâtre Les 3 Chênes Loiron-Ruillé dimanche 14 décembre 2025.

Octopus Circa Tsuïca Le Cheptel Aleïkoum / Théâtre Les 3 Chênes

Loiron-Ruillé Mayenne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-12-14 15:00:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Cirque, musique

Fin d’année festive aux 3 Chênes ! La fanfare Circa Tsuïca débarque avec son tout nouveau spectacle “OctOpus”. Une déferlante musicale et acrobatique pour une expérience unique célébrant la joie, la rencontre et… la fête !

OctOpus, ce serait comme un poulpe acrobate qui jouerait en même temps de la musique ! Une fanfare pas comme les autres qui mobilise instruments, portés acrobatiques, équilibres et envolées de main à main, vélo et portés acrobatiques pour explorer tout ce qu’il est possible de faire en même temps que l’on joue.

Côté musique, se mélangent répertoires des Balkans, jazz de la Nouvelle Orléans et compositions éclectiques. Pour un intense moment de partage et de célébration collective. Le Cheptel Aleïkoum sait transformer le spectacle de cirque en un moment de vie et de joie.

• Théâtre Les 3 Chênes

• Dimanche 14 décembre à 15h

• Tout public dès 6 ans

• 6 à 13€ .

Loiron-Ruillé 53320 Mayenne Pays de la Loire

