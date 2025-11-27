OCTOPUSSY CAFÉ GINETTE Toulouse

OCTOPUSSY Jeudi 27 novembre, 21h00 CAFÉ GINETTE Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-27T21:00:00 – 2025-11-27T22:30:00

Fin : 2025-11-27T21:00:00 – 2025-11-27T22:30:00

Octopussy c’est huit musiciennes imprégnées de musique et danse swing. Le partage est unanime, chacune y va de son standard. De la sirène disco Donna Summer au roi des océans Thelonious Monk les notes chaloupent, les corps gondolent et les mélodies se balancent sur la proue du bateau. Les aventures de la vie ont inspiré nos exploratrices et des compositions originales viennent remplir les cales. Alors… Êtes vous prêt·e·s à vous faire attraper par leur swing tentaculaire ?! Volonté féministe : Notre démarche est de sensibiliser les personnes au métier de musicienne ainsi que la mise en valeur de la femme dans la musique. La représentation des instrumentistes féminines étant encore aujourd’hui trop peu présente, notre démarche est de revaloriser et de mettre en lumière les femmes musiciennes par notre présence sur scène et par la recherche de morceaux composés par des femmes.

CAFÉ GINETTE 46 avenue des Minimes, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie

« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/_o.c.t.o.p.u.s.s.y_/ »}, {« data »: {« author »: « Raffaele Pannozzo », « cache_age »: 86400, « description »: « Concert swing u00e0 la « Halle de la Machine »Toulousennnwww.videopro.wixnnRaffaele Pannozzo », « type »: « video », « title »: « Octopussy (Swing) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/zg0OAeF_zqk/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=zg0OAeF_zqk », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCfzRn9WWIoM9IjIlIXhI7ZA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=zg0OAeF_zqk&list=RDzg0OAeF_zqk&start_radio=1&pp=ygUXb2N0b3B1c3N5IGNvbmNlcnQgc3dpbmegBwE%3D »}]

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Jazz Swing