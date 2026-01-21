OCYTO THÉÂTRE LE FIL À PLOMB Toulouse

OCYTO

THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – 13 EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 20:30:00

fin : 2026-02-21 21:30:00

Date(s) :

2026-02-19

C’est un spectacle poétique et sans parole, où magie, danse et théâtre visuel racontent l’histoire d’un vagabond, d’un banc, d’un rêve… d’une rencontre !

Objets abandonnés qui reprennent vie, danse qui suspend le temps, magie qui questionne une parenthèse hors du tumulte, pleine d’émotions et de beauté. 9 .

THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 30 99 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A poetic, wordless show where magic, dance and visual theater tell the story of a wanderer, a bench, a dream? an encounter!

L’événement OCYTO Toulouse a été mis à jour le 2026-01-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE