Ocytocine, la brigade anti fake-news 3 Esplanade Stéphane Hessel Caen

Ocytocine, la brigade anti fake-news

3 Esplanade Stéphane Hessel 3 Esp. Stéphane Hessel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 14:00:00

fin : 2025-12-03 16:00:00

Date(s) :

2025-12-03

Rejoignez la brigade anti-fake news en jouant à détecter les informations trompeuses sur un réseau social imaginaire Ocytocine.

Selon le baromètre des médias 2017, 83% des utilisateurs et utilisatrices des médias sociaux en France sont soumis·e·s à une forte exposition aux rumeurs. Une personne interrogée sur trois pense que certaines fake news sont vraies. Entre tout croire et douter de tout, où placer sa barre de confiance lorsque l’on s’informe sur les réseaux sociaux ?

Pour le savoir, venez jouer avec “Ocytocine”, le jeu qui (r)éveille l’esprit critique imaginé par Le Dôme, avec le soutien du Département du Calvados. Quelle stratégie allez-vous adopter pour devenir la personne la plus influente du réseau ? .

3 Esplanade Stéphane Hessel 3 Esp. Stéphane Hessel Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 programmation@ledome.info

English : Ocytocine, la brigade anti fake-news

Join the anti-fake news brigade by playing at detecting misleading information on an imaginary social network: Ocytocine.

German : Ocytocine, la brigade anti fake-news

Treten Sie der Anti-Fake-News-Brigade bei, indem Sie spielerisch irreführende Informationen in einem imaginären sozialen Netzwerk aufspüren: Ocytocine.

Italiano :

Unitevi alla brigata anti-fake news giocando a individuare le informazioni fuorvianti su un social network immaginario: Ocytocine.

Espanol :

Únete a la brigada anti noticias falsas jugando a detectar información engañosa en una red social imaginaria: Ocytocine.

