Ocytocine, la brigade anti fake-news, Le Dôme, Caen

Ocytocine, la brigade anti fake-news Mercredi 1 avril, 14h00 Le Dôme Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-01T14:00:00+02:00 – 2026-04-01T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-01T14:00:00+02:00 – 2026-04-01T16:00:00+02:00

Rejoignez la brigade anti-fake news en jouant à détecter les informations trompeuses sur un réseau social imaginaire : Ocytocine.

Selon le baromètre des médias 2017, 83% des utilisateurs et utilisatrices des médias sociaux en France sont soumis·e·s à une forte exposition aux rumeurs. Une personne interrogée sur trois pense que certaines fake news sont vraies. Entre tout croire et douter de tout, où placer sa barre de confiance lorsque l’on s’informe sur les réseaux sociaux ?

Pour le savoir, venez jouer à “Ocytocine”, le jeu qui (r)éveille l’esprit critique imaginé par Le Dôme, avec le soutien du Département du Calvados. Quelle stratégie allez-vous adopter pour devenir la personne la plus influente du réseau ?

Le Dôme 3 esplanade Stéphane Hessel 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie 02 31 06 60 50 https://preproduction.ledome.info/event

