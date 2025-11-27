ODAH SAMA – THEATRE DES MATHURINS Paris

ODAH SAMA Début : 2026-02-05 à 19:30. Tarif : – euros.

THÉÂTRE DES MATHURINS – PARIS :ODAH SAMA – Tant qu’il y aura un ciel Durée : 01h00Tant qu’il y aura un ciel est le premier spectacle solo d’Odah Sama, un trentenaire qui traverse la vie avec humour, poésie et philosophie. Il y raconte la quête de ses origines, ses déboires amoureux, sa paternité, sa séparation…Mais ici, pas de drama, pas de peur irrationnelle ou de thérapie à faire sur scène. À une époque où tout semble anxiogène et où le pessimisme est presque tendance, il revendique une autre voie : celle de l’espoir, de la légèreté et du rire partagé.—pour un moment solaire et profondément humain.

THEATRE DES MATHURINS 36 Rue des Mathurins 75008 Paris 75