ODD BERRIES KESSECET Nantes vendredi 28 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 20:00 – 21:30

Gratuit : oui Tout public

Odd Berries est un power duo de dirty blues Franco-Vénézuélien composé de Yulitza à la batterie et de Pierre à la guitare et au chant. Comme deux Shamans des ondes, les Odd Berries sont toujours à la recheche de nouveaux sons en fabriquant eux mêmes leurs amplis, guitares, pédales… D'où découle le son unique du groupe.

KESSECET Nantes 44021