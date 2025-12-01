Odd Couple • Kollision Course • Karaboudjan SUPERSONIC Paris

ODD COUPLE (22h00)

(Rock – Berlin, DEU)

À une époque où la réalité disparaît derrière des images filtrées et où la musique est de plus en plus façonnée par des algorithmes, Odd Couple livrent avec leur nouvel album « Rush-Hour des Lebens » un disque chaleureux et multicolore, qui rappelle une époque où la musique était encore faite à la main – brute, joueuse, imparfaite, et donc convaincante. Il en résulte un remède contre les surfaces digitales et les contenus raccourcis. Écouter cet album, c’est comme partir en trip, mais pas pour fuir la réalité : plutôt pour ressentir à nouveau toute la profondeur de l’instant.

À la question « Qui parle ici ? », on devrait répondre : c’est le Berlin talentueux et créatif, âgé de 28 à 34 ans, qui se retrouve – comme à chaque nouvelle étape de vie – confronté à l’interrogation de savoir quelles fichues directions un tel quotidien fluide peut bien lui tracer. Comment vit-on la supposée « heure de pointe de la vie », lorsqu’on est un musicien hyperactif que la pandémie a en partie stoppé net ?

Cet album témoigne des failles de l’obsession pour l’optimisation, et prouve qu’il faut accepter qu’il existe dans la vie des pensées et des émotions anarchiques, auxquelles aucun slogan Instagram ne peut apporter de réponse.

Odd Couple préfèrent nous poser une multitude de questions.

https://oddcoupleberlin.bandcamp.com/

KOLLISION COURSE (21h00)

(Grunge pop – Paris, FR)

Avec leur mélange unique de Grunge, Rock , Garage et sonorités des années 90, Kollision Course propose une expérience sonore à la fois dansante et électrisante. Le groupe joue sur Paris et promets des sorties de morceaux mélodiques et engagées.

Les 3 influences : Stone temple pilots, Artic monkeys, Pearl Jam

https://www.youtube.com/@Kollision__Course

KARABOUDJAN (20h00)

(Garage rock – La Couveuse – Chateau-Thierry)

Quelque part dans la cale d’un vieux cargo au nom Arménien, des tonnes de crabes, d’opium et de mojo risin. Les larsens s’envolent en même temps que les mots sur des rythmes

puissants. Les sonorités viennent d’orient et suivent les rails cabossés d’un rock’n roll venu tout droit du summer of love Californien, échappé des garages, dans les caves… Tout ça se

rejoint sur la mer déchaînée.

Les 3 influences : Liminanas, Brian jonestown massacre, Oh sees

https://baco.lnk.to/Revendeurdecume

https://www.youtube.com/@karaboudjan

Mardi 16 Décembre 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… The Black Keys, Beck & Franz Ferdinand

Le mardi 16 décembre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

