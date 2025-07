Ôde à la nature – Lecture musicale – Festival Aux heures d’été Jardin des Plantes Nantes

Ôde à la nature – Lecture musicale – Festival Aux heures d’été Jardin des Plantes Nantes vendredi 1 août 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-01 13:00 – 14:00

Gratuit : oui Tout public

À travers cette création, Henri Landré et Annaïck Domergue proposent une lecture où le son, la musique et les textes nous plongent au cœur d’une nature vibrante où l’infiniment petit côtoie l’immensément grand. Des morceaux joués en live, des sons bruts de la nature, des disques posés sur le pick up accompagnent le texte original écrit par Annaïck, où viennent se mêler des auteurs tels que Jacques Lacarrière, Nicolas Bouvier, Olivier Cadiot, Mario Rigoni Sterne…Annaïck Domergue : autrice • Henri Landré : musicienOù ? Jardin des Plantes, allée des tulipiers (allée centrale)?????En cas de pluie : Repli dans la serre de l’île aux Palmiers. Informations à partir de 11h30Dans le cadre du festival des cultures d’ici et d’ailleurs, Aux heures d’été.

Jardin des Plantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/jardin-des-plantes https://www.auxheuresete.com/