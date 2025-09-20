ÔDE À NOTRE-DAME , CONCERT Lunel

Place Martyrs de la Résistance Lunel Hérault

20 septembre 2025 20h30

église Notre-Dame-du-Lac

Tél 04 67 87 83 94

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine

La soprano Michèle Mastrani et l’organiste Christopher Hainsworth vous feront partager des grands airs issus du répertoire baroque et romantique. Pour cette occasion et dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le grand orgue Cavallié-Coll fera résonner ses plus belles notes à l’occasion d’un splendide concert construit autour de compositeurs célèbres Henry Purcell, Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Haendel ou Georges Bizet pour n’en citer que quelques-uns. Issue de l’Opéra-Bastille de Paris où elle a chanté sous la baguette de Myung-Whun Chung et de James Conlon, Michèle Mastrani a obtenu de nombreuses distinctions. Également Professeur de chant, elle enseigne son art au Conservatoire de La Grande Motte. Christopher Hainsworth mène une carrière de soliste et d’accompagnateur à l’orgue, au clavecin et au pianoforte depuis une trentaine d’années, principalement dans le Midi et en Nouvelle-Zélande. Il est également organiste titulaire de la cathédrale de Béziers depuis 2005. .

Place Martyrs de la Résistance Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 94

English :

september 20, 2025 ? 8:30 p.m

notre-Dame-du-Lac church

Tel: 04 67 87 83 94

Free admission, subject to availability

German :

20. September 2025 ? 20:30 Uhr

kirche Notre-Dame-du-Lac

Tel: 04 67 87 83 94

Freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze

Italiano :

20 settembre 2025 ? 20.30

chiesa di Notre-Dame-du-Lac

Tel: 04 67 87 83 94

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Espanol :

20 de septiembre de 2025 ? 20h30

iglesia de Notre-Dame-du-Lac

Tel: 04 67 87 83 94

Entrada gratuita según disponibilidad

