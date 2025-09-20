ÔDE À NOTRE-DAME , CONCERT Lunel
La soprano Michèle Mastrani et l’organiste Christopher Hainsworth vous feront partager des grands airs issus du répertoire baroque et romantique. Pour cette occasion et dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le grand orgue Cavallié-Coll fera résonner ses plus belles notes à l’occasion d’un splendide concert construit autour de compositeurs célèbres Henry Purcell, Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Haendel ou Georges Bizet pour n’en citer que quelques-uns. Issue de l’Opéra-Bastille de Paris où elle a chanté sous la baguette de Myung-Whun Chung et de James Conlon, Michèle Mastrani a obtenu de nombreuses distinctions. Également Professeur de chant, elle enseigne son art au Conservatoire de La Grande Motte. Christopher Hainsworth mène une carrière de soliste et d’accompagnateur à l’orgue, au clavecin et au pianoforte depuis une trentaine d’années, principalement dans le Midi et en Nouvelle-Zélande. Il est également organiste titulaire de la cathédrale de Béziers depuis 2005. .
English :
september 20, 2025 ? 8:30 p.m
notre-Dame-du-Lac church
Tel: 04 67 87 83 94
Free admission, subject to availability
German :
20. September 2025 ? 20:30 Uhr
kirche Notre-Dame-du-Lac
Tel: 04 67 87 83 94
Freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze
Italiano :
20 settembre 2025 ? 20.30
chiesa di Notre-Dame-du-Lac
Tel: 04 67 87 83 94
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti
Espanol :
20 de septiembre de 2025 ? 20h30
iglesia de Notre-Dame-du-Lac
Tel: 04 67 87 83 94
Entrada gratuita según disponibilidad
