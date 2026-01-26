Ode aux femmes d’action Réquista
vendredi 20 février 2026.
Ode aux femmes d’action
6 place Général de Gaulle Réquista Aveyron
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Vendredi 2026-02-20
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
Rencontre avec l’autrice Carol Vanni
Rencontre et échange avec Carol Vanni sur son livre Ode aux femmes d’action. En accès libre et gratuit.
05 65 46 14 76 ou mediatheque@requistanais.fr
En accès libre et gratuit .
+33 5 65 46 14 76
English :
Meeting with author Carol Vanni
