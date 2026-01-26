Ode aux femmes d’action Réquista

Ode aux femmes d’action

Rencontre avec l’autrice Carol Vanni

Rencontre et échange avec Carol Vanni sur son livre Ode aux femmes d’action. En accès libre et gratuit.

En accès libre et gratuit .

6 place Général de Gaulle Réquista 12170 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 14 76

Meeting with author Carol Vanni

