Ode Les Quinconces Le Mans

Ode

Les Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe

Début : 2026-03-10 20:00:00

fin : 2026-03-10 21:00:00

2026-03-10

Catherine Gaudet

Avec ses rondes et ses farandoles qui se répètent et se complexifient jusqu’à produire de purs tableaux psychédéliques et hallucinatoires, la chorégraphe canadienne Catherine Gaudet vous proposera un spectacle inclassable, singulier, percutant tout sauf platte, comme on dit chez elle. .

