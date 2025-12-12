ODE MARITIME – LA LUNA NEGRA Bayonne

ODE MARITIME Début : 2026-04-01 à 20:30. Tarif : – euros.

Sur les eaux vives d’un rêve halluciné, le poète-chanteur Yohann Villanua et le pianiste jazzy Christophe Barennes interprètent librement le poème « Ode Maritime » du poète Fernando Pessoa. Ce Duo vous invite à embarquer dans une caravelle pour un voyage au long cours, haut en couleurs et émotions. Avec en toile de fond des images d’un montage vidéo réalisé le long de la côte Atlantique aux alentours de Lisbonne. Et des images d’archives rarissimes de 1920 proprement hallucinantes, qui font parfaitement écho au poème « Ode Maritime » déclamé et chanté (en Français-Portugais) sans support textuel. Matelots d’un jour, ouvrez les écoutilles de votre imaginaire ! Peut-être entendrez-vous le cri d’un homme déchirant la nuit ou le Fado de femmes restées à quai. Nul ne sortira indemne de ce fabuleux spectacle. À l’abordage !Avec : Christophe Barennes (Piano jazzy, Samba, impros), Yohann Villanua (Texte, chants, harmonium)

