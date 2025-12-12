Ode Trio en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Formé par trois artistes talentueux – Ohane, Gabriel et Paul – le groupe revisite avec élégance les grandes mélodies de la chanson française et internationale dans un écrin résolument jazz.

L’histoire d’Ode Trio commence au Conservatoire de Boulogne-Billancourt en 2015, où les trois musiciens se rencontrent et tissent leurs premières harmonies. Lauréats du prestigieux concours international Léopold Bellan en 2017, ils affirment depuis une identité artistique singulière, nourrie de poésie, d’improvisation et de finesse.

Leur répertoire, entièrement arrangé dans un style jazz, donne une nouvelle vie aux chansons de Piaf, Brassens, Aznavour, Brel, Stromae ou encore Alicia Keys… pour une redécouverte inattendue et captivante.

Ohane Dourian : piano

Paul Herry-Pasmanian : contrebasse

Gabriel Ferrari : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, chanson française — Ode Trio propose un jazz envoûtant, subtil mélange de virtuosité, de sensibilité et de complicité musicale.

Le mardi 06 janvier 2026

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

