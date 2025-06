Loire-Atlantique

Odeia – Concert – Festival Aux heures d’été Douves du Château des Ducs de Bretagne Nantes 8 juillet 2025 20:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-08 20:00 – 21:30

Gratuit : oui Tout public

Concert d’ouverture Odeia se plaît à s’approprier des répertoires de tous les coins du monde en enjambant les détroits, unissant les rives par la musique. Sur le thème de toutes les larmes, celles qui font pleurer, qui font rire, qui libèrent, celles qui rassemblent, le groupe conjugue violon, violoncelle, guitares et contrebasse et fait vibrer la corde sensible avec l’interprétation puissante d’Elsa Birgé. Pour son troisième opus, « Il pleut », Odeia s’est entouré des compositeurs contemporains Jean-François Vrod et Karl Naegelen, dont les influences traditionnelles et baroques s’allient à un goût prononcé pour la transmission orale. Un voyage sensible, entre Scarlatti, Vivaldi, chants grecs, italiens ou encore français, revisités avec audace et poésie. Elsa Birgé : chant / Lucien Alfonso : violon / Karsten Hochapfel : violoncelle, guitares / Pierre-Yves Le Jeune : contrebasse Durée : 1h30 Dans le cadre du festival des cultures d’ici et d’ailleurs, Aux heures d’été À ne pas oublier : la natte pour s’asseoir au sec !

Douves du Château des Ducs de Bretagne Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr https://www.auxheuresete.com/