Odeia Echappée Belle / Théâtre Les 3 Chênes (Prologue du Chainon) Montjean

Odeia Echappée Belle / Théâtre Les 3 Chênes (Prologue du Chainon) Montjean samedi 13 septembre 2025.

Odeia Echappée Belle / Théâtre Les 3 Chênes (Prologue du Chainon)

Eglise Montjean Mayenne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 17:00:00

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Concert

Embarquez pour un voyage sonore unique avec Odeia ! Enjambant les détroits qui séparent mers et océans, le groupe s’approprie des répertoires de tous les coins du monde autour du thème universel des larmes.

Dans son troisième album “Il pleut” sorti en février dernier, Odeia revisite des musiques et chants traditionnels du centre de la France, de Grèce et d’Italie ainsi que des airs et lamentations de Scarlatti, Vivaldi et Dowland. Le groupe s’inspire des larmes sous toutes leurs formes celles qui font pleurer, celles qui font rire, celles qui libèrent et qui rassemblent.

Préparez-vous à être emporté par le déluge vibrant des cordes de violon, guitare, violoncelle et contrebasse, accompagnant la voix puissante et émotive d’Elsa Birgé. Une exploration de toute la palette des émotions afin de nous rappeler nos liens communs à l’humanité. Un concert unique à partager à l’occasion du Prologue du Chainon manquant.

• Eglise de Montjean

• Samedi 13 septembre à 17h

• 8€ / -12 ans 6€ .

Eglise Montjean 53320 Mayenne Pays de la Loire

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Odeia Echappée Belle / Théâtre Les 3 Chênes (Prologue du Chainon) Montjean a été mis à jour le 2025-08-26 par LAVAL TOURISME