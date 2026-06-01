Odes à Marie Spectacle musical Prieuré du Puley Le Puley samedi 27 juin 2026.

Le Puley

Odes à Marie Spectacle musical

Prieuré du Puley Le Bourg Le Puley Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Le Prieuré du Puley accueille la deuxième édition d’Odes à Marie, un spectacle musical proposé par la Communauté des Sœurs Apostoliques de Saint Jean de Rimont. Une soirée originale et conviviale dans un lieu chargé d’histoire, comme un joli clin d’œil à son passé.

En cas de pluie, repli en l’église de Saint-Micaud. .

Prieuré du Puley Le Bourg Le Puley 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté prieure.du.puley.association@gmail.com

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English : Odes à Marie Spectacle musical

L’événement Odes à Marie Spectacle musical Le Puley a été mis à jour le 2026-06-12 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II