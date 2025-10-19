Odestan Trio Villefranche-de-Rouergue

Odestan Trio Villefranche-de-Rouergue vendredi 6 mars 2026.

Odestan Trio

Quai de la Sénéchaussée Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Dans le cadre de la semaine Soutenons les femmes afghanes !

Odestan Trio, c’est un voyage musical autour de la musique afghane et persane. Avec Jawid Ghani à l’harmonium et son frère Nadjib aux tablas, le toulousain Corentin Restif complète le trio avec son accordéon. Billetterie sur place. .

Quai de la Sénéchaussée Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 01 29 94 85

English :

As part of the week: Support Afghan women!

German :

Im Rahmen der Woche: Unterstützen wir die afghanischen Frauen!

Italiano :

Nell’ambito della settimana: sostenete le donne afghane!

Espanol :

Como parte de la semana: ¡Apoya a las mujeres afganas!

L’événement Odestan Trio Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2025-10-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)