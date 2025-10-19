Odestan Trio Villefranche-de-Rouergue
Odestan Trio Villefranche-de-Rouergue vendredi 6 mars 2026.
Odestan Trio
Quai de la Sénéchaussée Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-03-06
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06
Dans le cadre de la semaine Soutenons les femmes afghanes !
Odestan Trio, c’est un voyage musical autour de la musique afghane et persane. Avec Jawid Ghani à l’harmonium et son frère Nadjib aux tablas, le toulousain Corentin Restif complète le trio avec son accordéon. Billetterie sur place. .
Quai de la Sénéchaussée Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 01 29 94 85
English :
As part of the week: Support Afghan women!
German :
Im Rahmen der Woche: Unterstützen wir die afghanischen Frauen!
Italiano :
Nell’ambito della settimana: sostenete le donne afghane!
Espanol :
Como parte de la semana: ¡Apoya a las mujeres afganas!
