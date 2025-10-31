Odette quartet + Poplitê Espace musical Hypérion Marseille 4e Arrondissement

L’Espace Musical Hypérion réunit deux formations vocales pour une soirée sous le signe de la polyphonie.

Le jeudi 31 octobre, l’Espace Musical Hypérion réunit deux formations vocales pour une soirée sous le signe de la polyphonie. Ôdette Quartet ouvre la soirée avec ses chants polyphoniques puissants et sensibles, mêlant voix féminines et répertoires traditionnels réinterprétés. En seconde partie, Poplitê invite à un voyage vibrant au cœur des polyphonies brésiliennes, entre rythmes métissés et harmonies ensoleillées. Deux ensembles, deux univers, une soirée de voix en partage.



Ôdette Quartet, quatuor vocal féminin, mêle polyphonie, percussions et récits chantés glanés au fil des expériences de vies. Le répertoire navigue entre traditions, compositions et improvisations.



Poplitê explore le coco brésilien, riche en rythmes et en chants populaires. Un dialogue sensible entre mémoire collective, nature et transmission. .

English :

Espace Musical Hypérion brings together two vocal ensembles for an evening of polyphony.

German :

Der Espace Musical Hypérion bringt zwei Vokalformationen für einen Abend im Zeichen der Polyphonie zusammen.

Italiano :

L’Espace Musical Hypérion riunisce due ensemble vocali per una serata di polifonia.

Espanol :

Espace Musical Hypérion reúne a dos conjuntos vocales en una velada de polifonía.

